لن يستطيع أحد المزاح معه.. حكم برازيلي يدير القمة المصرية بين الأهلي والزمالك

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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استقرت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، على هوية حكم مباراة القمة المصرية بين الأهلي والزمالك، التي تجمع بينهما في السعودية، وهي المرة الأولى التي تقام على أرض المملكة.

وبحسب الإعلامي المصري مدحت شلبي، فإنه قد تم تعيين البرازيلي أندرسون دارونكو حكمًا لنهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، يوم الجمعة المقبل.

وعلق تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، على اختيار الحكم البرازيلي لإدارة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث نشر مقطع فيديو للحكم، وقال: "لن يستطيع أحد المزاح معه"، في إشارة إلى تمتع الحكم ببنيان قوي.

وتقام مباراة القمة المصرية بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، يوم الجمعة المقبل الموافق 8 مارس 2024، في تمام الساعة مساء بتوقيت مصر، الثامنة مساء بتوقيت السعودية.

الحكم البرازيلي أندرسون دارونكو

ولد الحكم البرازيلي عام 1981 بمدينة سانتا ماريا، واحترف لعبة كرة اليد في فترة شبابه، كما أنه عمل كمدرس للتربية البدنية قبل أن يصبح حكمًا محترفًا، وحصل على الشارة الدولية في عام 2015.

ويُعد أندرسون دارونكو - ذو الـ 42 عامًا - من حكام الصفوة في قارة أمريكا الجنوبية، كما سبق له إدارة مباراة القمة في الدوري السعودي بين الأهلي والنصر بشهر سبتمبر الماضي.

ويعرف دارونكو بأنه أقوى حكم في العالم، نظرًا لجسده الضخم وعضلاته الكبيرة، ويتم تشبيهه دائما بأبطال كمال الأجسام، حيث يزن 90 كجم وطوله 188 سم.

ويتسبب دائمًا الحكم البرازيلي في ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب بنيانه الجسماني القوي، كما أنه يستطيع الركض لمسافة 40 مترًا في أقل من 6 ثوانٍ فقط.

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