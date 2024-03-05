النصر يرفض الاستسلام بعد الخسارة من العين في دوري أبطال آسيا

المصدر: وكالات

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قال لويس كاسترو مدرب النصر السعودي، إن فريقه سيقدم كل ما لديه لتعويض خسارته والتأهل على حساب العين للدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وخسر النصر بقيادة كريستيانو رونالدو، 1-صفر في الإمارات ليكون مطالبا بالفوز بفارق هدفين في مباراة الإياب في الرياض يوم الاثنين المقبل ليواصل مشواره في البطولة القارية التي لم يحققها من قبل.

وجاء هدف العين الوحيد في الدقيقة 44 بعدما تلقى رحيمي تمريرة رائعة من أليخاندرو روميرو (كاكو) ليصبح في وضع انفراد ويراوغ الحارس ويسدد في المرمى.

وابلغ كاسترو مؤتمرا صحفيا "أمامنا مباراة أخرى في الرياض. يجب أن نتعايش مع ذلك، اليوم أصيب عزيز (بهيتش) وتلقى (إيمريك) لابورت بطاقة حمراء لكنني أقول للجميع إننا لم نستسلم... أمام جماهيرنا الرائعة سننافس بكل ما نملك للفوز والتأهل".

وتعرض الأسترالي بهيتش لإصابة حرمته من استكمال المباراة بعدما غادر سلطان الغنام بسبب تجدد الإصابة، ليخسر النصر ظهيريه الأساسيين. كما تلقى المدافع لابورت بطاقة حمراء في الوقت بدل الضائع للاعتداء على بندر الأحبابي لاعب العين بالمرفق.

وبذلك تزداد معاناة النصر الذي قد يفتقد المهاجم تاليسكا للإصابة بجانب ابتعاد الحارس نواف العقيدي عن المشاركة في دوري المحترفين لإيقافه لفترة طويلة.

وتابع المدرب البرتغالي "الشوط الثاني كان أفضل من الأول وصنعنا فرصا للتسجيل لكن الأمور لم تسر على ما يرام، نحن في منتصف الطريق ونعي أن التأهل لن يكون سهلا. لكن أمامنا 90 دقيقة أخرى ونثق بأنفسنا".

وأبدى كاسترو اعتراضه على حكم اللقاء وقال موجها حديثه للصحفيين "أنتم رأيتم كل شيء. لن أتحدث وأترك لكم التعليق، كان يجب على الحكم أن يجعل المباراة أكثر هدوءا... لا أستطيع إبداء رأيي بصراحة حول قراراته".

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