بعثة الزمالك تغادر إلى الرياض لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر

المصدر: د ب ا

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غادرت القاهرة صباح اليوم الإثنين بعثة فريق الزمالك متوجهة على طائرة خاصة إلى مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض استعدادا لخوض مباراة نهائي كأس مصر أمام الأهلي المقرر لها يوم 8 مارس الجاري على استاد الأول بارك في الرياض.

وتضم البعثة 60 لاعبا وإداريا وأنهت إجراءات سفرها على طائرة خاصة من صالة رقم 4 والمخصصة لكبار رجال الأعمال والطائرات الخاصة بمطار القاهرة.

وسيواصل الزمالك استعداداته والتي بدأها قبل أيام لخوض مباراة سوار الغيني والتي كان من المقرر لها مساء أمس الأحد وذلك بعد إلغاء اللقاء طبقا لقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بعد تعذر وصول بعثة الفريق الغيني للقاهرة.

ويتصدر الزمالك مجموعته في بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 13 نقاط من أربعة انتصارات وتعادل وحسم تأهله لدور الثمانية للبطولة.

يذكر أن الزمالك تأهل لنهائي بطولة كأس مصر على حساب بيراميدز بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3/3 بينما تأهل الأهلي لنهائي الكأس بالفوز على إنبي بثلاثية نظيفة خلال أكتوبر الماضي في نصف نهائي البطولة.

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