فيديو .. مفاجأة مدوية بشأن عدم تواجد محمد صلاح في منتخب مصر

المصدر: البيان

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فجر أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي على قناة المحور المصرية، مفاجأة بشأن طلب نادي ليفربول الإنجليزي إعفاء كابتن الفراعنة محمد صلاح من معسكر المنتخب خلال شهر مارس الحالي.

وتحدث ميدو عن شائعات تؤكد وجود خلافات بين صلاح ومدرب المنتخب المصري حسام حسن على خلفية انتقاد الأخير وشقيقه مدير المنتخب إبراهيم حسن لمردود صلاح الفني خلال الفترة الأخيرة وخاصة خلال بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة.

وقال ميدو "مش أقادر أفسر خطاب ليفربول، قعدت أفكر وأنا مش عاوز اتجنى على حد ولا أظلم حد، خطاب ليفربول مالوش أي معنى، ليه التعامل ده مع المنتخب؟، إيه السبب، هل صلاح، وصل لمرحلة، أنه فاض بيه الكيل من التواجد مع منتخب مصر؟".

وأضاف: «الخطاب ده مبيأكدش غير معنى واحد، تفسيري الوحيد، إن محمد صلاح، وصل به الحال (طالما انتوا هتشيلوني كل حاجة خلاص فككوا مني)، هل فعلًا صلاح، ممكن يكون وصل للحالة دي؟ أنا بس بحاول أفهم السبب».

وتابع: «كان لازم صلاح، يستنى، يشوف الإصابة هتوصل لفين، دايمًا اللاعب عندما يكون عنده نية بالتواجد في المعسكر هيعمل كل حاجة عشان يتواجد في المعسكر، يصبر لحد آخر دقيقة».

وأضاف: «في مباراة لليفربول أمام مانشستر سيتي يوم 10 مارس، جريدة ليفربول إيكو، كل أخبارها صحيحة ومؤكدة، أكدت أن صلاح، بنسبة 100% سيكون جاهزًا للمشاركة في مباراة السيتي يوم 10 أي قبل معسكر المنتخب بأسبوع، حتى لو صلاح، مش هيشارك في مباراة السيتي، أكيد صلاح، حريص أنه ميزعلش الناس منه ولا الجهاز الفني ولا اتحاد الكرة ولا الجمهور، كل الناس بتحب صلاح، لأنه أسطورة».

وأكد ميدو أن «تصرف محمد صلاح، غير مفهوم، حتى لو مش هيشارك في مباراة السيتي، يخلي الجهاز الطبي يكشف عليه ويعمل اجتماع مع حسام وإبراهيم حسن ويتصور معاهم ويبين للناس كلها إن مفيش مشكلة، ومفيش مانع أنه يحضر أول مباراة أمام نيوزيلندا».

وأتم : «المعنى الوحيد بالنسبة لي إن صلاح فاض بيه الكيل من التواجد مع منتخب مصر، مش عاوز أقول كلام أكتر من كده، محمد صلاح، ذكي، والناس اللي بتشتغل حوله أذكياء، وعارفين أن الخطاب ده هيعمل مشاكل».

فيما كشف الإعلامي أحمد شوبير أسباب ضم حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، محمد صلاح لمعسكر مارس رغم إصابة اللاعب مؤكداً أن "حسام حسن عمل اللي عليه واستدعى محمد صلاح لقائمة معسكر مارس، نادي ليفربول طلب استكمال صلاح برنامجه التأهيلي وعدم الانضمام للفراعنة، وجهاز منتخب مصر رفض وقال من حقنا نشوف اللاعب ويتم توقيع الكشف الطبي عليه وهذا طبيعي".

وأضاف شوبير، "صلاح زعلان من تصريحات حسام حسن قبل توليه مسؤولية تدريب منتخب مصر، وهذا ليس غائباً عن أحد، لأن صلاح حساس وبيتضايق من الانتقادات دي، لو حسام حسن أعلن قائمة المحترفين دون صلاح مكناش هنخلص، وصلاح نفسه هيكون زعلان إزاي يكون خارج منتخب مصر".

وتابع شوبير، "قالوا إبراهيم حسن تواصل مع المحترفين ولكن لم يتحدد حقيقة تواصله مع صلاح تحديداً، مش مهم صلاح يلعب الدورة الودية المهم ميكونش فيه حساسية مفرطة، لأن الدورة الودية مش مهمة ولن نحكم على حسام حسن خلالها ولكن يجب توفير أجواء صحية للمنتخب".

وأضاف شوبير، "ممكن تصريحات حسام حسن الجيدة عن محمد صلاح في المؤتمر الصحفي لم تصل لصلاح، هنا لابد أن يتدخل اتحاد الكرة ووزير الرياضة لحل هذا الخلاف، مش عيب يحصل تقريب لوجهات النظر وإزالة الرواسب بين الطرفين بتدخل عاقل وحكيم لأننا محتاجين حسام حسن ومحمد صلاح من أجل منتخب مصر، وبلاش نسخن الدنيا ونقول حسام حسن هيستبعد محمد صلاح ولا نقول صلاح هيعتزل اللعب الدولي".

وكان اتحاد الكرة المصري تلقى خطابا رسميا من نادي ليفربول الإنجليزي، طلب فيه الأخير إعفاء صلاح من التواجد في معسكر المنتخب في فترة التوقف الدولي في شهر مارس الجاري.

وقال المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم، إنه بالفعل وصل خطاب من ليفربول يطلب إعفاء صلاح من معسكر المنتخب المصري المقبل لاستكمال التأهيل.

وأضاف: أي لاعب محترف من حق المنتخب المصري خاصة أنه في وقت الأجندة الدولية، ومسألة ضمه من عدمه بيد الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن.

وأوضح: لازال الوقت مبكرا لحسم الأمر ولو لعب محمد صلاح أي مباراة في الوقت قبل انطلاق المعسكر سنتمسك بانضمامه وسيكون الكشف عليه وتحديد مدي جاهزيته من قبل الجهاز الطبي لمنتخب مصر.

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