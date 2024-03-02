ليس اتحاد جدة ... إعلامي سعودي يكشف وجهة محمد صلاح في دوري روشن

المصدر: البيان

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كشف الإعلامي السعودي وليد الفراج خلال برنامج "أكشن مع وليد" أن نجم منتخب مصر وهداف ليفربول الانجليزي محمد صلاح سيلعب في دوري روشن العام المقبل بنسبة كبيرة، وسط أنباء مؤكدة خلال الأيام الأخيرة عن عزم صندوق الاستثمار السعودي التقدم بعرض لا يقاوم لخطف محمد صلاح في صيف 2024.

وقال الفراج "أعتقد أن محمد صلاح سيكون في الدوري السعودي، فهو شيء متوقع".

وأضاف: "لكنني أعتقد أن محمد صلاح لن يذهب صوب ناد في جدة، وإنما سيذهب لفريق آخر في الدوري السعودي"، وذلك وسط تقارير تشير إلى اقترابه من الهلال.

وأكدت تقارير صحفية خلال الأسابيع الماضية، أن محمد صلاح سيرتدي قميص نادي الهلال بنسبة كبيرة في الموسم المقبل.

وكان الإعلامي المصري واللاعب السابق لمنتخب الفراعنة أحمد حسام ميدو قد أكد الأسبوع الماضي أن صلاح وقع عقود انتقاله بالفعل إلى أحد أندية الدوري السعودي، وذلك بعد رغبة نادي اتحاد جدة في الظفر بخدمات قائد الفراعنة صاحب الـ 31 عاماً خلال نافذة الانتقالات الصيفية الماضية مقدماً لناديه الإنجليزي عرضاً خيالياً قيمته 217 مليون جنيه إسترليني لكنه قوبل بالرفض وسط تقارير تؤكد رغبة ليفربول في تمديد عقد الفرعون الصغير الذي ينتهي في صيف 2025 لعامين إضافيين.

وكشف ميدو من جديد في تصريحات مع برنامج "دورينا غير"، عن توقيع صلاح بالفعل، مع لجنة الاستقطابات السعودية؛ قائلًا: "هذه معلومات مؤكدة".

وأضاف مهاجم منتخب مصر السابق: "لا أعرف لأي فريقٍ سيلعب بالتحديد.. لكن الأقرب هو انضمامه إلى نادي الهلال وليس الاتحاد".

وأوضح أحمد حسام ميدو، أنه يعرف شخصية محمد صلاح جيدًا؛ حيث يحب اللعب في فريقٍ مستقر، ومع لاعبين يستطيع التألق وسطهم؛ وكل هذا متوفر في الهلال وليس الاتحاد.

ويغيب صلاح عن مواجهة ليفربول ضد مضيفه نوتنغهام فورست، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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