بين الأهلي والزمالك.. عمرو دياب يحيي حفل نهائي كأس مصر في السعودية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف الإعلامي المصري محمد شبانة، عن مفاجأة مرتقبة، بمباراة نهائي كأس مصر التي تجمع بين فريقي الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها بالمملكة العربية السعودية

وقال شبانة، ببرنامجه الذي يذاع على قناة ETC TV الفضائية، إن الفنان المعروف عمرو دياب سيحيي حفل نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك بالسعودية، المقرر إقامتها الجمعة 8 مارس 2024، على ملعب الأول بارك، معقل فريق النصر السعودي.

وتأتي استضافة السعودية لمباراة القمة المصرية، ضمن فعاليات موسم الرياض، ويقام هذا الديربي المعروف على المستوى العربي، لأول مرة بالمملكة.

وطرح الفنان عمرو دياب مؤخرًا ألبومه الجديد الذي ضم 12 أغنية، ويستأنف الفنان الملقب بالهضبة نشاطه الفني غدًا السبت، بحفل في العاصمة أبو ظبي على مسرح اتحاد أرينا، وبعدها سيقوم الهضبة بإحياء حفل في عيد الفطر المبارك تحديدًا يوم 10 أبريل المقبل، بمدينة الجونة الساحلية في مصر.

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