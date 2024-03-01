الانتصارات المحلية ترفع معنويات العين قبل لقاء النصر السعودي في دوري أبطال آسيا

المصدر: وام

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تلقى فريق نادي العين، يوم أمس الخميس، دفعة معنوية كبيرة، بفوزه على حتا 5-3، في انطلاقة مباريات الجولة 15 من دوري أدنوك للمحترفين، وذلك قبل مواجهة "العين" النصر السعودي الإثنين المقبل على استاد هزاع بن زايد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ومنذ تأهله إلى ربع النهائي على حساب ناساف الأوزبكي، خاض العين مباراتين في الدوري إحداهما مع بني ياس، وفاز فيها 1-0، والثانية مع حتا وفاز بخماسية.

ويخوض العين مباراة الإثنين متسلحاً بعاملي الأرض والجمهور، أمام النصر العائد من تعادل 4-4 أمام الحزم بالدوري السعودي، أمس الخميس.

وكانت مباراة العين مع حتا قد شهدت تألق عدد من اللاعبين الشباب أبرزهم سلطان الشامسي، الذي تمكن من تسجيل هدفين، وكذلك جوسنا أبيانفي، وعبد الكريم تراوري. وأكد المدرب هيرنان كريسبو أن اللقاء كان فرصة مميزة للدفع ببعض الوجوه الجديدة.

وأضاف:"حققنا المطلوب بالحصول على نقاط اللقاء، وعززنا من حظوظنا في المنافسة بمسابقة الدوري".

وتعد مواجهة الإثنين هي الثالثة في تاريخ مواجهات فريقي العين والنصر السعودي آسيوياً، حيث فاز النصر في واحدة 2-1، والعين في أخرى 1-0.

وطمأن محمد عبيد حماد، مشرف قطاع الفريق الأول والرديف بنادي العين جماهير الفريق على الحارس خالد عيسى، بعد تعرضه للإصابة، أمس، أمام حتا بالدوري، مؤكداً أن الجهاز الطبي سيحدد اليوم الجمعة، موقفه من الإصابة، فيما يتواصل العمل والتأهيل مع اللاعب لابا كودجو الذي تعرض للإصابة أيضاً خلال مباراة بني ياس.

وأكد حماد، أن الفريق طوى صفحة الدوري، وبدأ من الآن التفكير في مباراة دوري أبطال آسيا، أمام النصر السعودي، لافتاً إلى أن جمهور الفريق سيكون عاملا مهما في مباراة الاثنين، وداعماً كبيراً له.

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