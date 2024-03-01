بسبب أحداث غزة.. نقل مباراة لبنان وأستراليا بتصفيات كأس العالم

المصدر: وكالات

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قال الاتحاد الأسترالي لكرة القدم اليوم الجمعة إن مباراة منتخب لبنان على أرضه في تصفيات كأس العالم 2026 أمام أستراليا، نقلت إلى العاصمة الأسترالية كانبيرا بسبب عدم استقرار الأوضاع في الشرق الأوسط نتيجة الصراع في غزة.

وكان من المقرر أن يستضيف المنتخب الأسترالي نظيره اللبناني ذهابا ضمن المجموعة التاسعة في سيدني في 21 مارس الجاري، والآن فإنه سيستضيف لقاء العودة أيضا في ملعب كانبيرا بعد ذلك بخمسة أيام.

وقال جيمس جونسون المدير التنفيذي للاتحاد الأسترالي لكرة القدم في بيان صحفي "أعتقد أننا أولا وقبل كل شيء أردنا أن نكون مواطنين عالميين جيدين وأن نقدم الدعم لنظرائنا في الاتحاد اللبناني لكرة القدم."

وأضاف البيان "بكل المعاني هذه مباراة يفترض أن لبنان يستضيفها رغم إقامتها في الأراضي الأسترالية. فريقنا في الاتحاد الأسترالي لكرة القدم سيفعل كل شيء ممكن لمساعدتهم على النجاح في تنظيم المباراة."

ولم يسبق لمنتخب لبنان التأهل لنهائيات كأس العالم وأضطر لنقل مباراته السابقة في تصفيات كأس العالم والتي كانت مقررة على أرضه إلى ملعب محايد وتعادل فيها بدون أهداف مع نظيره الفلسطيني في دولة الإمارات العربية في نوفمبر الماضي.

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