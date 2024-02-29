السويسري بيتكوفيتش مدرباً جديداً لمنتخب الجزائر

المصدر: وكالات

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أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم الخميس توصله الى اتفاق نهائي مع السويسري فلاديمير بيتكوفيتش لتدريب منتخب بلاده خلفا لمواطنه جمال بلماضي المقال من منصبه عقب الاقصاء من الدور الأول لكأس الأمم الإفريقية في ساحل العاج.

وقال الاتحاد في بيان على موقعه الرسمي "الاتحاد الجزائري لكرة القدم يعلن عن إتمام اتفاق تعيين المدرب الوطني الجديد. فلاديمير بتكوفيتش هو المدرب الجديد"، مضيفا "سيصل إلى الجزائر الأحد ويعقد مؤتمرا صحفيا الاثنين".

وانفصلت الجزائر عن المدرب بلماضي في نهاية يناير الماضي بعد وداع المنتخب كأس الأمم الافريقية من دور المجموعات عقب تعادلين مع أنجولا وبوركينا فاسو والخسارة أمام موريتانيا ليتذيل المجموعة الرابعة.

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