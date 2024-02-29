زيارة تفقدية لملاعب «خليجي 26» في الكويت الأحد

المصدر: الكويت – أحمد عبد اللطيف

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حددت اللجنة التنفيذية لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، برئاسة جاسم الرميحي الأمين لاتحاد كأس الخليج، وحضور أعضاء المكتب التنفيذي، ولجنة المنشآت والمرافق، الأحد المقبل، موعداً لتفقد المنشآت الرياضية من الملاعب المرشحة لاستضافة المباريات، وملاعب التدريب التي ستقام عليها فعاليات خليجي 26، والتي تستضيفها الكويت، ديسمبر المقبل.

وسيتفقد الوفد استاد جابر المبارك بنادي الصليبيخات، المرشح لاستضافة منافسات المجموعة الثانية لخليجي 26، واستاد جابر، الذي يستضيف منافسات المجموعة الأولى، والتي تضم منتخب الكويت مستضيف البطولة، كما سيقوم الوفد بزيارة استاد علي صباح السالم بنادي النصر، كملعب بديل لاستضافة المباريات الرسمية في حال عدم الانتهاء من الأعمال في استاد جابر المبارك.

وكانت اللجنة التفقدية قد استقرت على ملاعب التدريب، وهي الصداقة والسلام بنادي كاظمة، استاد ثامر بنادي السالمية، استاد على الخليفة بنادي اليرموك، استاد نادي الشباب، استاد مبارك العصيمي بنادي خيطان، وملعب صباح السالم بنادي العربي، وكذلك استاد نادي الكويت، الذي سيتم استبعاده بعد قرار الهيئة العامة للرياضة بإغلاق الاستاد، وعدم إقامة مباريات عليه، وتقوم اللجنة بزيارة استاد محمد الحمد بنادي القادسية، للوقوف على آخر التطورات.

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