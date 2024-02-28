مفاجأة مدوية .. محمد صلاح يوقع عقود انضمامه للدوري السعودي

المصدر: دبي ـــ رضا أبوالعينين

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد أحمد حسام ميدو لاعب المنتخب المصري السابق انتقال مواطنه محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي إلى الدوري السعودي بداية من الموسم المقبل.

وكتب ميدو على حسابه في منصة إكس توتير سابقا " محمد صلاح في #الدوري_السعودي الموسم القادم تم توقيع العقود".

محمد صلاح في #الدوري_السعودي الموسم القادم تم توقيع العقود — Mido (@midoahm) February 27, 2024

غير أن تقارير صحفية سعودية نفت كلام أحمد حسام مؤكدة تمسك إدارة ليفربول بخدمات نجمها الأول في الوقت الحالي، بل تسعى أيضا إلى تمديد عقده لموسمين إضافيين.

وكان النجم المصري الكبير قريباً من الانتقال إلى صفوف اتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن ليفربول تمسك بالفرعون الصغير رغم العرض الخيالي الذي بلغ 217 مليون جنيه إسترليني.

وربطت تقارير إخبارية بين كابتن الفراعنة وبين زعيم آسيا الهلال السعودي خاصة بعد إصابة نجمه البرازيلي نيمار رغم ارتباط صلاح بعقد مع ليفربول يمتد حتى صيف عام 2025.

ويتصدر صلاح قائمة أكثر اللاعبين مساهمة تهديفية في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي، بالتساوي مع أولي واتكينز، بواقع 24 هدفًا حيث سجل صلاح 15 هدفًا مع صناعة 9 أهداف، فيما سجل واتكينز 14 هدفًا وصنع 10، وجاء هالاند في المركز الثالث بواقع 22 هدفًا حيث سجل 17 هدفا وصنع 5.

وشارك صلاح هذا الموسم في 28 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 19 هدفا وقدم 10 تمريرات حاسمة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز