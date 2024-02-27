بشأن فعلته غير الأخلاقية.. شهادة واحدة تبرئ رونالدو أو تدينه

المصدر: البيان

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أكد أيمن الرفاعي الرئيس السابق للجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، إمكانية تبرئة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي.

وكان جمهور الشباب قام باستفزاز رونالدو خلال قمة الجولة الـ 21 من الدوري السعودي، بترديد اسم ليونيل ميسي، غريمه اللدود.

ورد كريستيانو رونالدو على الجماهير بحركة مثيرة للجدل، بحسب ما وثّق التصوير من المدرجات بكاميرات الهواتف الذكية.

ودفع تصرف رونالدو لجنة الانضباط والأخلاق إلى فتح تحقيق رسمي بالواقعة، كما ستخضع النجم البرتغالي للتحقيق.

وقال الرفاعي في حديثٍ لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، بأن اللجنة ستسأل حكم المباراة عما إذا كان قد شاهد تصرّف رونالدو غير الأخلاقي، إذا ذكر الحكم بأنه شاهد اللقطة، ووجد بأنها لا تستحق العقوبة، فسيكون المسؤول عنها"، في إشارةٍ إلى احتمالية تبرئة اللاعب.

واسترسل الرئيس السابق، "أما إذا ذكر الحكم بأنه لم يشاهد اللقطة، وإذا شاهدها لكان قد طرد اللاعب، فهنا سيتم إيقاف رونالدو".

وشدد الرفاعي على أن العقوبة التي ستنتظر رونالدو في هذه الحالة ستكون الإيقاف لمدة مباراتين، مع تغريمه 20 ألف ريالاً سعوديًا.

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