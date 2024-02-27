لعدم حصوله على مليون و400 ألف يورو.. روي فيتوريا يشكو الاتحاد المصري لكرة القدم

المصدر: البيان

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أرسل البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر السابق، خطابًا رسميًا لمسؤولي اتحاد الكرة المصري، يطالب فيه بالحصول على مستحقاته المتأخرة.

ووصل خطاب فيتوريا إلى مسؤولي اتحاد كرة القدم في مصر، منذ عدة أيام، وأكد فيه المدرب البرتغالي إنه يمهلهم حتى أول أمس الأحد، من أجل سداد مستحقاته التي تبلغ مليونًا و400 ألف يورو.

وتنقسم مستحقات فيتوريا إلى 800 ألف يورو عبارة عن قيمة راتب شهر يناير الماضي، بجانب الشرط الجزائي المقدر بـ 600 ألف يورو.

وبعد حلول المهلة المذكورة من قبل فيتوريا، بدأ المدرب البرتغالي بالفعل في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد اتحاد الكرة المصري، لضمان الحصول على مستحقاته المالية.

وكلف فيتوريا المحامي الخاص به لبدء إجراءات التقدم بشكوى رسمية ضد الاتحاد المصري لكرة القدم، أمام لجنة فض المنازعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

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