تستضيفه العاصمة السعودية.. مورينيو محللاً لنهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

المصدر: البيان

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وجه تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عدة رسائل بخصوص استضافة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، ضمن فاعليات موسم الرياض.

وتقام مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك الجمعة 8 مارس المقبل، على ملعب الأول بارك، في الرياض.

وأكد آل الشيخ عبر برنامج جمهور الثالثة بقناة أون تايم سبورتس 2 أن "المملكة ستستضيف أقدم فريقين في المنطقة العربية بقيمة الأهلي والزمالك"، موضحًا أن التذاكر نفدت فور طرحها بدقائق قليلة.

وقال آل الشيخ: "الهدف من استضافة نهائي كأس مصر تعزيز العلاقات بين السعودية ومصر فالعلاقة استراتيجية بين البلدين".

وأكد: "تم تخصيص 44 كاميرا لنقل مباراة نهائي الكأس، بينها 28 كاميرا داخل أرض الملعب، وسيتم رفع جودة المشاهدة في قناتي أون تايم سبورتس وإم بي سي مصر الناقلتين للمباراة، وتم الاتفاق مع طاقم إسباني بقيادة أوسكار لاجو الذي أخرج نهائي كأس العالم 2022، ويساعده فريق من أمريكا".

وواصل: "سيتم استئذان الأهلي والزمالك لوضع كاميرات على مقاعد البدلاء وفي غرف الملابس، وسيتم تخصيص ستوديو قبل اللقاء بقيادة سيف زاهر وهاني حتحوت، سيضم نخبة من النجوم السابقين على رأسهم البرتغالي مانويل جوزيه وحسام غالي وحازم إمام".

وأكد أن هناك ستوديو تفصيلي قبل المباراة مباشرة سيشهد حضور البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لفريق روما الإيطالي بجانب حكم عالمي وحكم مصري لتحليل اللقطات، وسيكون المعلق مدحت شلبي.

وأضاف آل شيخ: "الأجواء رائعة بين الأهلي والزمالك وشاهدت زيارة محمود الخطيب لنادي الزمالك وهو أمر جيد لأن الشحن يقتصر على أرض الملعب فقط، وأوجه الدعوة للخطيب وحسين لبيب لزيارة السعودية وحضور المباراة".

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