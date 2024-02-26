بعد فعلته ضد جماهير الشباب.. أول تحرك من النصر لإنقاذ رونالدو (فيديو)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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قام البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، بحركة غير أخلاقية تجاه جمهور الشباب، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 21 من منافسات الدوري السعودي، والتي انتهت بثلاثة أهداف مقابل هدفين لصالح النصر.

وسجل رونالدو هدفًا، فيما أحرز البرازيلي أندرسون تاليسكا هدفين، وعقب هدف تاليسكا الثاني له والثالث للنصر، قام رونالدو بحركة غير أخلاقية تجاه مدرجات جماهير الشباب، وتوجه حسين القحطاني لاعب الشباب لمعاتبة رونالدو على تصرفه ضد جماهير فريقه.

وأثار تصرف رونالدو ضجة واسعة في الوسط الرياضي السعودي، وانتابت جماهير الشباب حالة من الغضب الشديد، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على اللاعب البرتغالي، خاصة إنها ليست أول مرة يقوم فيها بالحركة نفسها.

وبحسب موقع "365" الرياضي، فإن إدارة النصر جهزت الرد، بعد علمها بتقدم نادي الشباب بشكوى ضد رونالدو إلى لجنة الانضباط، على أن يقوم مسؤولو النادي الأصفر بإرساله إلى الجهات المعنية، حال طلب منهم ردًا رسميًا على هذه الواقعة.

ويتمثل رد النصر، بأن فعلة رونالدو لم تعرض ضمن اللقطات الرسمية للمباراة، والأمر اقتصر فقط على لقطات مصورة بالهواتف المحمولة من المدرجات، ما يعني عدم صحة أي قرار يصدر ضد رونالدو بحسب اللوائح الرسمية.

وكان رونالدو قام بالفعل نفسه تجاه مشجعي الهلال، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على استاد المملكة أرينا، ضمن منافسات كأس موسم الرياض.

الجدير بالذكر أن النصر رفع رصيده إلى 52 نقطة بعد الفوز على الشباب، في وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي، بفارق 4 نقاط عن الهلال صاحب الصدارة.

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