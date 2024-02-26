بعد حركة رونالدو.. لجنة الانضباط بالسعودية تفتح تحقيقًا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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فتحت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، تحقيقًا بخصوص الحركة التي قام بها البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر، ضد جمهور الشباب.

وكان رونالدو قام بحركة غير أخلاقية تجاه جمهور الشباب، أثناء احتفال زميله بالنصر أندرسون تاليسكا بهدفه، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي، وذلك ردًا على ترديد اسم ميسي من قبل جماهير الشباب.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، فإن لجنة الانضباط فتحت بالفعل تحقيقًا ضد رونالدو بعد تقدم نادي الشباب بشكوى ضد اللاعب لما بدر منه تجاه الجماهير، وتسبب في امتعاض الحضور والمتابعين.

وأوضحت الصحيفة أن لجنة الانضباط ستدرس الحالة التي كشفتها مقاطع الفيديو المصورة من المدرجات، على أن يتم إصدار القرار خلال اليومين المقبلين.

الجدير بالذكر أن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها لرونالدو، حيث قام بالحركة نفسها أمام جماهير الهلال، في مباراة كأس موسم الرياض.

وفاز النصر على نظيره الشباب، في لقاء الأمس بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليرفع رصيده إلى 52 نقطة، يحتل بها وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي، بفارق 4 نقاط عن الهلال صاحب الصدارة.

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