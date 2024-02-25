النصر يحسم ديربي الرياض بالفوز على الشباب في الدوري السعودي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تغلب النصر على مضيفه الشباب 3 /2، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 21 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

وتقدم النصر بهدف في الدقيقة 21 من ضربة جزاء نفذها كريستيانو رونالدو ، وأدرك الشباب التعادل عن طريق يانيك كاراسكو من ضربة جزاء أيضا في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 46 سجل تاليسكا الهدف الثاني للنصر، وعادل كارلوس جونيور لاعب الشباب النتيجة في الدقيقة 67.

وفي الدقيقة 86 حسم النصر القمة لصالحه بهدف سجله تاليسكا.

وشهدت المباراة تعرض عبد الله رديف لاعب الشباب للطرد في الدقيقة، 12 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع النصر رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الشباب عند 24 نقطة في المركز الحادي عشر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز