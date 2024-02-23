الأهلي المصري يهزم ميدياما ويضع قدماً في دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا

المصدر: وكالات

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وضع الأهلي المصري قدما في دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بفوزه 1-صفر على مضيفه ميدياما الغاني في قبل الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة اليوم الجمعة.

وحسم الأهلي المباراة لصالحه بهدف وحيد سجله حسين الشحات بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني.

ورفع الأهلي رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة بفارق أربع نقاط عن شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني، بينما توقف رصيد ميدياما عند أربع نقاط في المركز الأخير.

ويضمن الأهلي التأهل في حال انتهاء مباراة شباب بلوزداد ويانج أفريكانز غدا السبت بفوز أحدهما وفي حال التعادل، يحسم تأهله لدور الثمانية في الجولة السادسة الأخيرة.

ويلتقي الأهلي في الجولة الأخيرة مع يانج أفريكانز فيما يلعب شباب بلوزداد مع ميدياما.

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