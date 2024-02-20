حقق مع النصر العديد من الإنجازات.. وفاة الأمير ممدوح بن سعود بن عبد العزيز

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

توفي الأمير ممدوح بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، عن عمر يناهز 79 عامًا، اليوم (الثلاثاء)، بعد صراع طويل مع المرض، بعد أن ارتبط اسمه طويلاً بنادي النصر لاعباً وإدارياً وعضو شرف، لأكثر من 5 عقود.

وسيصلى عليه يوم غدٍ (الأربعاء)، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله بمدينة الرياض، وفقاً لصحيفة الشرق الأوسط.

وعرف الأمير ممدوح بن سعود بعشقه الكبير لنادي النصر على مر تاريخه، بعد أن وجد داخل النادي منذ فترة شبابه لاعباً في صفوف الفريق الأول، وبعدها اتجه إلى الأعمال الإدارية، ليتولى منصب مدير الكرة، قبل أن يجدد الوفاء للنادي العاصمي بصفته أحد أعضاء الشرف الداعمين للكيان.

وارتدى الأمير ممدوح بن سعود قميص النصر لاعباً خلال الفترة من 1968 وحتى 1976، محققاً عدداً كبيراً من البطولات والألقاب، من بينها كأس الملك وكأس ولي العهد والدوري، قبل أن يعتزل كرة القدم ويتولى منصب مدير الكرة بنادي النصر في أكثر من فترة.

ولم يبتعد الأمير ممدوح بن سعود عن النصر أبداً حتى بعد رحيله عن اللعب والمناصب الإدارية، ليستمر عضو شرف داخل النادي، ليظل محباً وداعماً دون توقف، سواء داخل الملاعب وخارجها.

وابتعد الأمير ممدوح بن سعود عن الوسط الرياضي خلال السنوات الأخيرة بسبب ظروف مرضه، قبل أن توافيه المنية، صباح اليوم (الثلاثاء) الموافق 20 فبراير 2024، عن عمر 79 عاماً.

ونعى الديوان الملكي السعودي الأمير ممدوح، وصدر عن الديوان الملكي اليوم بياناً جاء فيه: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير ممدوح بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ــ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الأربعاء الموافق 11 شعبان 1445 هجري، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

وأضاف البيان: "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيج جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز