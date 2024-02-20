عانى من تسمم وأزمة في التنفس.. تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرض لها حسام حسن

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تعرض حسام حسن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، لوعكة صحية مفاجئة، نقل على إثرها إلى المستشفى.

وتواجد حسام حسن وجهازه المعاون في مباراة الزمالك والإسماعيلي ضمن منافسات الجولة 13 من بطولة الدوري المصري، التي أقيمت أمس الإثنين على ملعب الإسماعيلية في مصر، لمتابعة عدد من اللاعبين قبل انطلاق معسكر الفراعنة يوم 13 مارس المقبل.

وبعد المباراة شعر حسام حسن بتعب شديد، قبل أن يقوم المرافقين معه وعلى رأسهم توأمه إبراهيم حسن مدير الكرة بمنتخب مصر، بنقله إلى أقرب مستشفى من أجل تلقى الرعاية الطبية.

ويكشف "البيان" تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرض لها ‎حسام حسن

بدأ الهداف التاريخي لمنتخب مصر والملقب بالعميد يومه أمس الإثنين، باجتماع مع جهازه المعاون لمنتخب مصر، استمر لعدة ساعات ثم سافر إلى الإسماعيلية لحضور مباراة الإسماعيلي والزمالك، وقبل دخول الملعب تناول حسام حسن مع جهازه المعاون وجبة سمك في أحد المطاعم هناك.

وبعدها توجه العميد إلى ملعب الإسماعيلية لحضور المباراة المذكورة، ورصدت كاميرات التليفزيون لقطات لأعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر وبينهم حسام حسن يتواجدون في مقصورة الملعب، ويتابع معهم اللقاء بشكل طبيعي.

وبعد المباراة وأثناء عودته إلى القاهرة، شعر حسام حسن بآلام قوية في المعدة وضيق في التنفس، وتناول دواء لتسكين الآلام، ويبدو أن الأمر جاء بنتيجة عكسية، حيث ازدادت حالة الإعياء وتم نقله على الفور إلى المستشفى.

وأظهرت الفحوصات الطبية، معاناة حسام حسن من تسمم في المعدة وفرط حساسية، وعدم انتظام في ضربات القلب، وتم وضعه على جهاز الأكسجين لعدة ساعات، وعند استقرار حالته، أصر العميد على مغادرة المستشفى وعدم المكوث فيها لوقت أطول، ووافق الأطباء بعدما وعدهم بالالتزام بالراحة التامة خلال الأيام المقبلة، وعدم بذل مجهود مضاعف.

وتولى حسام حسن قيادة منتخب مصر خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا، عقب خروج منتخب مصر من ثمن نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، التي أقيمت مؤخرًا في كوت ديفوار.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في الدورة الودية التي ستقام في الإمارات خلال الفترة من 22 حتى 26 من مارس المقبل، بمشاركة منتخبات تونس وكرواتيا ونيوزلندا.

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