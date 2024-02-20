محمد صلاح يغيب 3 مباريات عن ليفربول بسبب الإصابة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تجددت إصابة النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، رغم عودته مؤخرًا للمشاركة مع الريدز بعد فترة غياب، حيث خاض لقاء واحد فقط، قبل أن تعاوده الإصابة من جديد.

وسجل صلاح هدفًا وصنع آخر، عقب مشاركته كبديل أمام برينتفورد، في المباراة التي انتهت 1/4 لصالح ليفربول، ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وقال الإعلامي المصري أحمد شوبير، أمس الإثنين، إنه في نهاية مباراة ليفربول أمام برينتفورد التي شهدت مشاركة صلاح، عاودته الآلام موضع الإصابة التي كان تعرض لها جراء مشاركته مع منتخب مصر أمام غانا في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، بالعضلة الخلفية.

وعاد شوبير وصرح من جديد خلال الساعات الماضية، عبر برنامجه الإذاعي على محطة "أون سبورت أف إم"، أن إصابة صلاح ليست بحجم الإصابة السابقة، وغالباً سيعود يوم 2 مارس وسيغيب 3 مباريات عن ليفربول، أمام تشيلسي وساوثهامبتون لوتن تاون، مشددًا على أن عودة صلاح جاءت بسبب تعجله في العودة إلى الملاعب.

وأصبح صلاح أكثر لاعب في الدوري الإنجليزي، يساهم بأهداف هذا الموسم (24 مساهمة تهديفية)، بواقع 15 هدفًا، و9 تمريرات حاسمة، وسجل صلاح هدفًا وصنع آخر في 30 مباراة مختلفة بالبريميرليغ، ولم يفعل ذلك سوى واين روني (36 هدفًا)، تييري هنري (32 هدفًا) وآلان شيرر (31 هدفًا).

وتاريخيًا، أصبح صلاح أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف في الدوري الإنجليزي، بتسجيل الأهداف والتمريرات الحاسمة منذ أغسطس 2017، ويأتي محمد صلاح في مقدمة هذه القائمة بـ 219 مساهمة، متفوقًا على هاري كين (169 مساهمة)، وسون هيونج مين (148 مساهمة).

وحصد محمد صلاح لقب رجل مباراة ليفربول وبرينتفورد، وهي المرة الحادية عشرة التي ينال فيها هذه الجائزة، من أصل 21 مباراة شارك فيها حتى الآن هذا الموسم.

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