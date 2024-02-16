رسمياً.. تغيير ملعب مباراة الهلال السعودي وضيفه سباهان الإيراني في إياب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الجمعة نقل مباراة نادي الهلال السعودي ضد ضيفه سباهان أصفهان الإيراني في إياب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا، إلى ملعب "المملكة أرينا".

ويأتي هذا القرار، بعدما وافقت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم أمس الخميس، الموافقة على نقل مباريات الهلال "الزعيم" ضمن دوري "روشن" إلى ملعبه الجديد "المملكة أرينا".

وكان من المقرر أن تقام المباراة الإياب المرتقبة بين الفريقين السعودي وضيفه الإيراني، مساء الخميس المقبل، على استاد الأمير فيصل بن فهد "الملز"، في العاصمة السعودية الرياض.

ولكن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وافق أيضا على نقل مباراة الهلال وسباهان إلى ملعب "المملكة أرينا".

وخطف الهلال السعودي، فوزا مثيرا، من مضيفه فريق سباهان أصفهان الإيراني، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس، على ملعب نقش جهان بمدينة أصفهان، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

وأنهى فريق سباهان أصفهان، الشوط الأول من اللقاء متفوقا بهدف نظيف، سجله اللاعب رامين رضائيان، فى الدقيقة 37.

ونجح البرازيلي مالكوم، فى تعديل النتيجة لفريق الهلال، فى الدقيقة 57 من زمن اللقاء، قبل أن يتعرض لاعب الفريق الإيراني، محمد دانشكر، فى الدقيقة 76 من عمر اللقاء.

ونجح فريق الزعيم فى تسجيل هدفين خلال الوقت بدلا من الضائع للمباراة عن طريق ألكسندر ميتروفيتش وعبد الله الحمدان فى الدقيقتين الرابعة والسابعة.

والتقى نادي الهلال السعودي، مع سباهان، في دوري أبطال آسيا، 4 مرات، نجح في الفوز خلال مواجهة وحيدة، فى حين خسر لقائين، وتعادل في مرة واحدة.

وتأهل فريق الهلال بعد تصدره لمجموعته في دور المجموعات برصيد 16 نقطة بينما تأهل اصفهان كثاني مجموعته برصيد 10 نقاط، ويدخل مباراة اليوم بعد الفوز على النصر 2-0 الخميس الماضي، في نهائي كأس موسم الرياض والتي كانت تجمع إلي جانبهما فريق إنتر ميامي الأمريكي.

يذكر أن ملعب "المملكة أرينا" استضاف بطولة كأس موسم الرياض 2024، والذي شهد تتويج نادي الهلال باللقب على حساب النصر، بفوزه عليه بهدفين من دون رد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز