«أحبك وأنت عارف».. رسالة مبطنة من تركي آل الشيخ إلى مدحت شلبي

المصدر: البيان

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دعم تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، إمام عاشور نجم وسط الأهلي المصري، بعد تعليق أثار جدلا من معلق المباريات مدحت شلبي.

وأثار مدحت شلبي، الجدل أثناء تعليقه على مباراة الهلال والنصر في كأس موسم الرياض 2024، بعدما أبدى انبهاره باحتفال سالم الدوسري نجم الهلال، بهدفه في مرمى النصر بطريقة أكروباتية.

وقال شلبي "إمام عاشور قام بضربة مزدوجة خلفية في مران منتخب مصر، ثم سقط أرضا وتم نقله إلى المستشفى".

وبعث آل الشيخ، برسالة مبطنة إلى مدحت شلبي الذي يعمل حاليًا بالقنوات الرياضية السعودية، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل فيس بوك، حيث كتب: "إمام عاشور لاعب كبير يا كابتن مدحت شلبي، مع خالص محبتي ليك وأنت عارف".

وتعرض إمام عاشور للإصابة بارتجاج في المخ، خلال مران منتخب مصر قبل لقاء الكونغو الديمقراطية في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية، وغاب بسببها عن المباراة.

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