رغم الخيبة الإفريقية.. منتخب المغرب يتقدم في التصنيف العالمي وتراجع مصري

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، التصنيف الشهري للمنتخبات عن شهر فبراير الجاري، مع نهاية منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، التي استضافتها كوت ديفوار.

وحافظ منتخب المغرب على تصدره ترتيب منتخبات قارة إفريقيا، متقدمًا مركز في الترتيب العالمي، إذ أصبح في المركز 12 بدلًا من 13، فيما تواجد منتخب مصر في المرتبة الرابعة بتصنيف "فيفا" عن قارة إفريقيا، وتراجع على المستوى العالمي من المركز 33 إلى المركز 36.

وكان منتخب المغرب ودع بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، بعد خسارته أمام جنوب إفريقيا بهدفين نظيفين، في دور الـ 16، وكان هو المنتخب العربي الوحيد المتبقي في البطولة.

ومنذ فوز المغرب على البرتغال في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022، وتأهله إلى نصف النهائي، توقع الكثيرون إنه قد حان الوقت لعودة أسود الأطلس إلى عرش القارة السمراء، لكن جنوب إفريقيا بددت تلك الآمال.

المغرب الذي تأهل لكأس العالم 1970، وصعد للدور الثاني في مونديال 1986، ثم تأهل مرتين متتاليتين للمونديال في 1994 و1998، ومرتين أخريين في 2018 و2022، لم يتوّج بطلًا لقارة إفريقيا إلا في مناسبة وحيدة عام 1976، البطولة التي شارك بها المغرب لأول مرة في 1972 ظلت عصّية عليه رغم تأهله للمونديال عدة مرات في نفس الفترات، التي صاحبت فشله قارياً، ولم يفز بها إلا في مشاركته الثانية في إثيوبيا 1976، عندما كانت مرحلة التتويج من دور مجموعات، فاز فيها المغرب على مصر ونيجيريا وتعادل مع غينيا ليتوج بطلًا للقارة، لكن منذ أن صارت البطولة بنظام خروج المغلوب، لم يتأهل المغرب للمباراة النهائية سوى في مناسبة وحيدة، نسخة تونس 2004، التي فاز بها أصحاب الأرض في الديربي المغربي بهدفين لهدف، وهو التتويج الإفريقي الوحيد في تاريخ نسور قرطاج.

أما على الصعيد المصري، فخرج الفراعنة من منافسات دور الـ 16 لكأس أمم إفريقيا 2023، على يد الكونغو الديمقراطية، عقب الخسارة بركلات الترجيح 8/7، واستقبل منتخب مصر أهدافًا في 4 مباريات متتالية بكأس أمم إفريقيا، ليسجل الفراعنة رقمًا سلبيًا لأول مرة في التاريخ بتلقيهم أهداف في جميع مباريات دور المجموعات بالإضافة إلى دور الـ 16، جاءت الأهداف بواقع هدفين في كل مباراة أمام كل من موزمبيق وغانا والرأس الأخضر، قبل التأهل من دور المجموعات واهتزاز شباكه أيضًا أمام الكونغو الديمقراطية بهدف.

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