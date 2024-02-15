خلفًا لجمال بلماضي.. كيروش يحسم موقفه من تدريب الجزائر

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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حسم البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخبي مصر وقطر، موقفه من تدريب الجزائر في الفترة المقبلة، خلفًا لمدرب محاربي الصحراء السابق جمال بلماضي، الذي رحل عن تدريب الخُضر بعد توديع كأس أمم إفريقيا 2023 من دور المجموعات، للنسخة الثانية على التوالي.

وتفاوض مسؤولو الاتحاد الجزائري مع كيروش لتدريب منتخب الخُضر خلفًا لبلماضي حتى كأس العالم 2026، وبحسب موقع "جول" العالمي، فإن المدرب البرتغالي رفض العرض المقدم من وليد سعدي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، لتدريب محاربي الصحراء في الفترة المقبلة.

وأوضح الموقع أن كيروش الذي رحل عن تدريب منتخب قطر قبل شهر من انطلاق بطولة كأس آسيا 2023، قابل عرض الجزائر بالتقدير الشديد، لكنه قرر رفض العرض، ليتجه الاتحاد الجزائري نحو خيارات أخرى.

وتابع الموقع، أن البرتغالي جوزيه بيزيرو المدير الفني لنيجيريا، هو المرشح الأقرب لتدريب الجزائر بعد رفض كيروش، فيما لم يتم استبعاد اسم السويسري فلاديمير بيتكوفيتش.

ويستعد منتخب الجزائر لخوض بطولة ودية مارس المقبل، قبل استكمال تصفيات كأس العالم في يونيو.

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