بعد الغياب الآسيوي.. موعد عودة كريم بنزيما للمشاركة مع اتحاد جدة

المصدر: البيان

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كشفت تقارير صحفية، موعد عودة الفرنسي كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة، للمشاركة مع فريقه خلال الفترة المقبلة.

وكان الأرجنتيني مارسيلو غالاردو مدرب الاتحاد، قرر استبعاد بنزيما من مواجهة نافباخور الأوزبكي، المقرر إقامتها، اليوم الخميس، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، لعدم اكتمال جاهزيته الفنية والبدنية، بعدما غاب عن معسكر دبي، ومباراتي الفيصلي والطائي الوديتين، بسبب أزمته مع غالاردو.

وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، فإن بنزيما سيكون جاهزًا للمشاركة في مباراة الرياض المقبلة، ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وأوضحت الصحيفة أن الجهاز الفني بقيادة غالاردو يرغب في تجهيز بنزيما بأفضل صورة ممكنة، قبل الدفع به في مباراة الرياض.

ومن المقرر أن يلتقي الاتحاد مع الرياض، الأحد المقبل، بالجولة 20 من عمر الدوري السعودي.

وشارك بنزيما مع الاتحاد هذا الموسم، في 20 مباراة بكافة المسابقات، سجل خلالها 12 هدفًا وقدم 5 تمريرات حاسمة.

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