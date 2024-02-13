معاقبة لاعب عراقي رفض قرار مدربه بالتبديل

المصدر: دبي - علي شدهان

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وافقت إدارة الميناء العراقي، على قرار حسن أحمد، مدرب فريق النادي الأول لكرة القدم، بفرض عقوبة مالية، وعدم اللعب مباراة واحدة، بحق لاعب الفريق البصري، محمد خضير، نتيجة رفضه الانصياع لقرار مدربه بالتبديل خلال مباراة الميناء أمام نظيره القوة الجوية في الجولة 13 من دوري نجوم العراق للمحترفين، والتي أنتهت بخسارة الفريق بأربعة أهداف لهدفين.

وأبدت الإدارة دعمها التام للجهاز الفني بقيادة المدرب حسن أحمد في جميع القرارات التي يتخذها لمصلحة الفريق الأول، ومنها معاقبة اللاعب محمد خضير، مؤكدة على أن مصلحة فريق النادي، فوق كل اعتبار، مطالبة كل اللاعبين احترام شعار نادي الميناء، وتمثيله بشكل يليق بسمعته وجماهيره الوفية.

وأثار رفض اللاعب محمد خضير الخروج من الملعب بديلا، استياء شريحة واسعة من أبناء الشارع الرياضي العراقي.

وأظهر مشهد "فيديو" حول تفاصيل الحادثة، اللاعب محمد خضير، مقتربا من مدربه على الخط الجانبي من ملعب المباراة، طالبا منه عدم استبداله، وأن بمقدوره إكمال المباراة، قبل أن يندفع راكضا إلى وسط الملعب، تاركا مدربه ينادي عليه بضرورة الخروج، واتاحة الفرصة لزميل بديل.

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