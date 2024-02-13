«قلت لكم ما أبي أنضم».. مانشيني ينتصر في أزمة متمردين منتخب السعودية

المصدر: البيان

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أعلنت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، بالاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء أمس الإثنين، قرارها في القضية المعروفة باسم اللاعبين المتمردين، التي ظهرت بعدما استبعد روبرتو مانشيني مدرب منتخب السعودية 6 لاعبين من قائمة الأخضر الآسيوية، قبل أيام من انطلاق البطولة الآسيوية، لعدم رغبتهم في تمثيل المنتخب حسبما قال المدرب الإيطالي.

وقررت اللجنة في بيان رسمي تغريم سلطان الغنام 200 ألف ريال، بسبب طلبه من مانشيني، إعفاءه من الانضمام لمعسكر المنتخب قبيل كأس آسيا وذلك خلال الاجتماع الذي عقده المدير الفني مع اللاعب بتاريخ 28 ديسمبر 2023، بناءً على المادة 10 الفقرة (2،1) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم.

كما تم تغريم سلمان الفرج بمبلغ 100 ألف ريال، بعد ثبوت عدم رغبته في الانضمام للمنتخب، عقب استدعائه لمعسكر الأخضر، الذي أقيم في أكتوبر الماضي، حيث أبدى اللاعب فور وصوله إلى المطار في الرياض رغبته بعدم الانضمام بقوله: "ما قلت لكم ما أبي أنضم"، بناءً على المادة العاشرة الفقرة (5،1) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم.

بينما قررت إيقاف الحارس نواف العقيدي 5 أشهر وتغريمه مبلغ 300 ألف ريال، لثبوت تجاوزه للائحة وطلبه تأجيل معسكر المنتخب كما طلب من إدارة المنتخب، إيصال رسالته بعدم رغبته في الانضمام للمعسكر، وإرسال رسالة متضمنة الإساءة، وطلبه مغادرة المعسكر لاعتقاده بأنه الحارس الثالث للمنتخب، مخالفًا بذلك المادة الـ 10 الفقرة (3،2،1) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، كما تم إيقاف اللاعبين محمد مران، خالد الغنام، علي هزازي، لمدة شهر وتغريم كل منهم 200 ألف ريال، لطلبهم مغادرة معسكر المنتخب، بعد إعلان القائمة النهائية للمنتخب رغم أن الفرصة كانت لاتزال قائمة لانضمامهم، مخالفين بذلك المادة الـ 10 الفقرة (3،2،1) الخاصة بلائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.

وأكد المستشار القانوني يعقوب المطير، أن العقوبات التي صدرت تجاه متمردي المنتخب السعودي، يمكن الاستئناف عليها، وأضاف خلال ظهور تلفزيوني: "يمكن الاستئناف على قرارات لجنة الاحتراف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي عند استلام الحيثيات".



وواصل حديثه بالتأكيد على أن اللاعبين الـ 6 المعاقبين سيستلمون حيثيات القرارات كاملة لبحث إمكانية الاستئناف عليها، مضيفًا: "لن يحق لهم التقدم بالاستئناف حتى يوم 15 فبراير".



وعن التفاوت في العقوبات، أوضح: "هي تقديرية خاضعة للجنة الاحتراف إلى جانب توثيق العقوبة باللائحة العاشرة سواء المادة الأولى أو الثانية أو الخامسة".



وأشار إلى أن العقوبة الأشد كانت من نصيب حارس النصر نواف العقيدي وتمثل الحد الأقصى في المادة 65، وذلك يرجع إلى حجم مخالفة اللاعب.

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