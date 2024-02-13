تركي آل الشيخ: مخرج نهائي المونديال سيخرج لقاء القمة المصرية.. وأتمنى تتويج الأهلي

المصدر: البيان

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وعد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، بخروج مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر التي تقام 8 مارس المقبل، على ملعب الأول بارك في الرياض، بأفضل صورة ممكنة.

وقال تركي آل الشيخ، أمس الاثنين، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "MBC MASR": "اتفقت مع مسؤولي الشركة المتحدة للرياضة لتجهيز أكبر ستوديو رياضي للمباراة، وبثها بأعلى تقنية، وبواسطة مخرج نهائي بطولة كأس العالم 2022".

وأضاف: "سيكون هناك بث مشترك، وسيتم تخصيص أغلب تذاكر المباراة للجماهير المصرية، وأعد بمشاهدة نهائي مختلف تمامًا، وسيكون يومًا تاريخيًا".

وعلق الإعلامي عمرو أديب مقدم البرنامج، قائلاً إنه يتمنى فوز الزمالك، ليرد تركي آل الشيخ: "وأنا أتمنى تتويج الأهلي".

يذكر أن تركي آل الشيخ تقلد قبل عدة سنوات، الرئاسة الشرفية للأهلي المصري، قبل أن يتخلى عن منصبه بعد خلافات مع إدارة النادي الأحمر برئاسة محمود الخطيب.

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