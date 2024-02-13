استقالة حازم إمام من مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري

المصدر: البيان

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أعلن أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك السابق، استقالة حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، من منصبه.

وقال ميدو عبر برنامج "الريمونتادا" الذي يقدمه على قناة "المحور" الفضائية: "حازم إمام أبلغ مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري باستقالته من منصبه، في أعقاب التوديع المبكر لمنتخب مصر من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023".

وتابع: "مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري أبلغ حازم إمام، بإن عليه استكمال مهمته في المجلس لنهاية مدته، أغسطس المقبل".

وفي شأن متصل، فجر ميدو مفاجأة كبيرة، بخصوص استبعاد عبد الله السعيد نجم بيراميدز السابق والمنضم حديثًا للزمالك، من قائمة منتخب مصر التي خاضت منافسات كأس أمم إفريقيا 2023، حيث أكد أن البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفراعنة السابق تعرض للتدخل في عمله.

وأضاف: "أحد أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري أخبر فيتوريا بعدم ضم عبد الله السعيد وضم إمام عاشور بدلاً منه، حتى لا يتعرض لهجوم من قبل جماهير الأهلي، هل الرعب من الأندية وصل لتدخل المسؤولين داخل الاتحاد في اختيارات لاعبي المنتخب".

وأتم نجم الزمالك السابق، حديثه قائلاً: "تعاقدنا مع مدير فني براتب 200 ألف يورو شهريًا، ونتحكم في اختياراته الفنية، لم أكن أتخيل أننا سنصل إلى هذه النقطة".

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