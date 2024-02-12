السعودية تستضيف نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك 8 مارس

المصدر: وكالات

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أعلنت الهيئة العامة للترفيه في السعودية اليوم الاثنين أن ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض سيستضيف نهائي كأس مصر لكرة القدم بين الغريمين الأهلي والزمالك في الثامن من مارس المقبل.

وستكون هذه المرة الأولى التي يقام فيها نهائي كأس مصر خارج البلاد وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.

ونقل موقع الهيئة العامة للترفيه عن ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم قوله "استقطاب الأحداث الرياضية الكبرى مثل كأس مصر ورعاية الكأس من قبل موسم الرياض يمثل فرصة استثنائية وانعكاسا لطبيعة التعاون المثمر والانسجام البناء بين كافة قطاعات الدولة بما يضمن تحقيق المستهدفات في إقامة واستضافة فعاليات رياضية كبرى بالمملكة".

من جهته قال جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم إن إقامة المباراة في المملكة "تأتي استجابة لمطلب الجماهير المصرية المقيمة في السعودية".

ويأمل الأهلي في حصد اللقب للمرة 39 في تاريخه فيما يأمل الزمالك في حصد اللقب 29.

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