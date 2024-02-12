إيقاف العقيدي حارس النصر خمسة أشهر وتغريم الفرج والغنام مالياً لرفضهم الانضمام للمنتخب السعودي

المصدر: وكالات

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الاثنين إيقاف نواف العقيدي حارس النصر المنافس في الدوري السعودي للمحترفين خمسة أشهر وتغريمه ماليا بسبب أحداث سبقت استبعاده من تشكيلة المنتخب في كآس آسيا بالإضافة لتغريم سلمان الفرج قائد الهلال وسلطان الغنام لاعب النصر.

ونشر الاتحاد القرارات عبر موقعه على الإنترنت قائلا إن إيقاف العقيدي سيسري اعتبارا من تاريخه لمدة خمسة أشهر مع تغريمه 300 ألف ريال سعودي.

كما فرض الاتحاد غرامة مالية على سلمان الفرج قائد المنتخب والهلال قدرها مئة ألف ريال سعودي بعد ثبوت عدم رغبته في الانضمام للمنتخب عقب استدعائه للمعسكر الذي أقيم في شهر أكتوبر 2023 في البرتغال.

وغرم الاتحاد سلطان الغنام لاعب النصر 200 ألف ريال سعودي بعد ثبوت طلبه من المدرب إعفائه من الانضمام لمعسكر المنتخب الوطني قبل كأس آسيا.

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