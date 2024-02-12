اتحاد الكرة المصري يبرئ حازم إمام من تهمة فيتوريا.. ويهاجم كلوب

المصدر: البيان

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أكد محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، تمسك البرتغالي روى فيتوريا المدير الفني السابق للفراعنة، بحصوله على الشرط الجزائي عقب إقالته بسبب سوء النتائج.



وقال أبو الوفا في تصريحات تليفزيونية: "كانت هناك جلسة بين وليد العطار وروى فيتوريا لمناقشة الشرط الجزائي، البرتغالي طلب أن يكون الحديث مع المحامي الخاص به، لذلك فالأمور ستسير في نصابها القانوني، وفيتوريا سيحصل على حقه الطبيعي".



وأضاف: "البعض اتهم حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد بأنه من تمسك بتعيين فيتوريا، وهذا غير صحيح، حيث إنه عرض على الاتحاد مجموعة من السير الذاتية وصلت إلى 10 مدربين، وفاضلنا بينهم حتى تم الاتفاق على فيتوريا".



وتابع: "يجب استمرار حازم إمام في منصبه كمشرف على المنتخب الأول، حيث إنه حلقة الوصل بين المنتخب ومجلس الإدارة، وليست لدي معلومة بشأن اعتذاره عن هذا التكليف".



وأكمل: "تعاقد المدرب الجديد حسام حسن مستمر حتى كأس العالم 2026، وأمامنا تحديات كبيرة، واتحاد الكرة جزء من الشعب المصري، ونريد دائمًا منتخبنا أفضل".



وعن سفر محمد صلاح إلى إنجلترا أثناء بطولة كأس أمم إفريقيا بعد إصابته، قال: "يورغن كلوب مدرب ليفربول هو من أحدث بلبلة بحديثه المبكر لوسائل الإعلام، واتحاد الكرة يقدر قيمة محمد صلاح، كما أن محمد الشناوي حارس المرمى سافر مثلما فعل صلاح، ولم يتم انتقاده".

وكان اتحاد الكرة المصري أعلن إصابة صلاح بعد مباراة مصر وغانا في كأس أمم إفريقيا، وأكد أن الإصابة ستبعده عن المباريات لمدة 10 أيام فقط، لكن منذ 19 يناير الماضي، مازال صلاح مصابًا ويخضع لعمليات التأهيل والتعافي.

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