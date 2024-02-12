هل هو خلاف جديد؟ بنزيما خارج قائمة الاتحاد الآسيوية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

خلت قائمة نادي الاتحاد السعودي، الخاصة بمواجهة فريق نافباخور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا، من اسم النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الفريق الملقب بالعميد.

وتقام مباراة اتحاد جدة ضد نافباخور الأوزبكي، الخميس 15 فبراير المقبل، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا.

وبحسب صحيفة "الرياضية"، فإن مارسيلو غالاردو استقر على الخماسي الأجنبي في قائمة الاتحاد الخاصة بهذه المباراة، وهم أحمد حجازي، عبدالرزاق حمدالله، نغولو كانتي، والثنائي البرازيلي فابينيو ورومارينيو.

وأكدت الصحيفة، أن غالاردو أظهر تركيزًا واهتمامًا خاصًا على اللاعبين الخمسة المذكورين خلال تدريب أمس الأحد، استعدادًا لذهاب ثمن النهائي القاري، على أن يكشف تدريب الإثنين مدى جاهزية النجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي عاد الجمعة إلى تدريبات الفريق، ما يعني أن الأمر ليس بسبب خلاف جديد.

وانقطع بنزيما عن المشاركة في تدريبات اتحاد جدة، منذ الخسارة ضد النصر بخمسة أهداف مقابل هدفين، يوم 26 ديسمبر 2023، ولم يشارك في المران أو المباريات منذ ذلك الوقت، بسبب خلافات مع مدرب اتحاد جدة، قبل أن يتم حل الأمور بين الطرفين ويعود النجم الفرنسي لتدريبات الاتحاد من جديد.

وتفرض لائحة دوري أبطال آسيا على كل فريق إشراك 6 أجانب بحدٍ أقصى بينهم لاعبًا آسيويًا، ولا يمتلك الاتحاد منذ بداية الموسم، لاعبين آسيويين غير سعوديين، ويضطر إلى خوض مباريات البطولة بـ 5 أجانب.

يذكر أن الاتحاد اكتسح نظيره الطائي بنتيجة 3-0، في أول لقاء للفريق بعد عودة منافسات الدوري السعودي عقب فترة التوقف، وارتقى العميد للمركز الخامس في سلم الترتيب.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز