مفيش دلع.. إبراهيم حسن يتحدث عن علاقة صلاح والعميد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تحدث إبراهيم حسن مدير المنتخب المصري، عن علاقة حسام حسن مدرب الفراعنة الملقب بعميد لاعبي العالم، بقائد المنتخب محمد صلاح.

ورد إبراهيم حسن لأول مرة على ما يتردد حول توتر علاقة التوأم بمحمد صلاح، طوال السنوات الماضية، بالتزامن مع توليهما مسؤولية إدارة المنتخب الأول.

وقال إبراهيم حسن خلال مداخلة تلفزيونية عبر قناة "سي بي سي": "نريد تصفية الأجواء لصالح منتخب مصر، سنقدر أي لاعب سواء محلي أو محترف، ولكن لا مجال للتهاون الفترة المقبلة (مفيش دلع) والمجتهد فقط هو من سيتواجد، نحتاج لجهود محمد صلاح ولا يوجد أي مشاكل معه، لكن البعض يريد إشعال الحرائق".

وواصل: "سيتم التواصل مع صلاح وحجازي وتريزيجيه ومرموش وكل المحترفين، لا نفرق بين لاعب وآخر، محمد صلاح وجميع لاعبي المنتخب في مرتبة واحدة".

وأتم: "علاقة حسام ومحمد صلاح جيدة وكنا نسعى لضمه أثناء فترة لعبه مع المقاولون العرب".

وبدأ حسام حسن مسيرته التدريبية عام 2008، وقاد 9 أندية من قبل هي المصري البورسعيدي، المصرية للاتصالات، سموحة، الاتحاد السكندري، الإسماعيلي، بيراميدز، المقاصة، الزمالك، فيوتشر، لكن الأخير لم يخض معه أي مباريات رسمية، بعد قرار الاستعانة بخدمات المدرب المخضرم في الإدارة الفنية للمنتخب المصري الأول، وكان حسن له تجربة أيضًا من منتخب الأردن، لكنها لم تستمر طويلاً.

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