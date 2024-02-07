كأس موسم الرياض .. الهلال والنصر في قمة الختام غدا

المصدر: وام

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يلتقي غداً فريقا الهلال والنصر السعوديان في المباراة الختامية لكأس موسم الرياض الذي يقام على الملعب الجديد لفريق الهلال "المملكة أرينا"، ويضم بجانب الفريقين، انتر ميامي الأمريكي الذي أنهى مشاركته الأسبوع الماضي.

وافتتحت منافسات الكأس بلقاء انتر ميامي والهلال وفاز فيها الأخير 4-3، فيما فاز النصر أيضا على الفريق الأمريكي 6-0.

ويشهد لقاء الخميس عودة لاعب النصر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد الشفاء من الإصابة، والتي غاب على أثرها من مواجهة غريمة التقليدي ليونيل ميسي لاعب انتر ميامي في اللقاء السابق، كما يعود لاعبو الفريقين من الدوليين بعد ختام مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في كأسي أمم افريقيا وآسيا.

وأكد لويس كاسترو مدرب النصر خلال المؤتمر الصحفي أن مباراة الغد ستشهد تقديم كرة قدم كبيرة بمستوى عال وشغف كبير من اللاعبين، حتى وإن كانت غير رسمية لكنها ستكون ممتعة للجميع وبين فريقين كبيرين.

وأوضح أن فريقه سيخوض اللقاء بمعنويات عالية وشخصية كبيرة قادرة على تجاوز أي صعوبات.

من جانبه شدد جورجي جيسوس مدرب الهلال خلال المؤتمر الصحفي على أهمية المباراة كونها بين فريقين كبيرين ويتابعها عدد كبير من دول العالم، وهو ما ينعكس على أداء الفريقين من أجل اظهار الصورة الإيجابية للكرة السعودية.

وقال " علينا تقديم مستوى رائع يليق باسم البطولة، وقيمتها الفنية".

وأكد جورجي جاهزية اللاعبين الدوليين لمباراة الغد بعد عودتهم من المشاركة الخارجية مع منتخبات بلادهم.

وتقام مسابقة كأس موسم الرياض هذا العام بنظام الدوري من دور واحد، ويعد الفائز بالكأس هو الفريق الحاصل على أكبر عدد من النقاط.

يذكر أن لكل فريق من النصر والهلال ثلاث نقاط.

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