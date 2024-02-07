بعد هجوم المدرب على اللاعب.. رد رسمي حول علاقة حسام حسن بصلاح

المصدر: البيان

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كشف جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري، علاقة قائد منتخب الفراعنة ونجم ليفربول محمد صلاح، مع مدرب منتخب مصر الجديد حسام حسن الذي تم تعيينه قبل ساعات، لقيادة المنتخب الأول خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا.

وأعلن اتحاد الكرة المصري أمس الثلاثاء تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر، خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا الذي أقيل على خلفية توديع كأس أمم إفريقيا 2023 من دور الـ 16 على يد الكونغو الديمقراطية.

وقال علام في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "CBC": "محمد صلاح لاعب كبير ومحترم، والإصابة أثرت عليه بالسلب في بطولة إفريقيا، كما أنه قائد المنتخب، بالتالي العلاقة من الطبيعي أن تكون جيدة".

وكان حسام حسن هاجم صلاح، على خلفية خروجه من معسكر منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا وسفره إلى ليفربول للعلاج من الإصابة التي لحقت به في مباراة غانا بالجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة إفريقيا، بشد في العضلة الخلفية.

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