الطبيب النفسي جاهز.. كأس العالم 2026 أولى مهام حسام حسن

المصدر: البيان

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أكد جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري، أن الاتفاق مع حسام حسن لقيادة الفراعنة، جاء بعد العديد من الجلسات مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأعلن اتحاد الكرة المصري أمس الثلاثاء تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر، خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا الذي أقيل على خلفية توديع كأس أمم إفريقيا 2023 من دور الـ 16 على يد الكونغو الديمقراطية.

وقال علام في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "CBC": كان هناك اجتماع مع الدكتور أشرف صبحي، وتم الاستقرار على تعيين مدرب وطني، واخترنا حسام حسن لهذه المهمة".



وأضاف: "وزير الشباب أكد دعمه الكامل للمنتخب، من أجل العودة إلى المسار الصحيح، وتصحيح الأخطاء سريعًا، وتحدثنا مع حسام حسن على ضرورة التركيز خلال الفترة المقبلة، والعمل على التطوير".



وأكمل: "الجهاز الفني اختار الطاقم المعاون، والحديث عن معسكرات داخلية أو خارجية سيكون وفقًا لرؤية المدير الفني، وسنعمل على تلبية كافة الاحتياجات".



وتابع: "حسام حسن لاعب ومدرب كبير، وإذا احتاج معدًا نفسيا بالجهاز سنعمل على ذلك، كما أن الظروف لم تساعد اللاعبين ببطولة كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار".

وأردف: "نثق في قدرات حسام حسن لقيادة منتخب مصر، للتأهل إلى كأس العالم 2026، حسام حسن صاحب تاريخ كبير للغاية، والمنتخب سيظهر بقوة معه في الفترة المقبلة".

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