تجدد إصابة الونش مدافع الزمالك بقطع في الرباط الصليبي للركبة

المصدر: د ب ا

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أعلن نادي الزمالك المصري الثلاثاء إصابة مدافعه محمود حمدي الونش بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثانية.

وقال الدكتور محمد أسامة طبيب الزمالك في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه إن الونش أجرى أشعة أكثر من مرة خلال الـ48 ساعة الماضية، والتي أثبتت إصابته بقطع جزئي في الرباط الصليبي للركبة.

وأضاف أن الأشعة والفحوصات الأخيرة جاءت بهدف تحديد حجم الإصابة وتحديد بروتوكول العلاج المناسب.

واوضح أن الونش سيسافر الي المانيا خلال ساعات بعد العرض على أحد الأطباء المتخصصين، حيث سيخضع للجراحة مباشرة بناء علي قرار رئيس النادي حسين لبيب.

وكان الونش قد عاد منذ أيام قليلة للمشاركة في التدريبات بعد ان تعافى من الإصابة بالرباط الصليبي قبل أن تتجدد الإصابة.

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