حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر والكاس يعاونه

المصدر: دبي- سارة عبدالباقي

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قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، تعيين حسام حسن في منصب المدير الفني للمنتخب المصري، خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق.

وكان اتحاد الكرة المصري قرر خلال الأيام الماضية، إقالة المدرب البرتغالي، روي فيتوريا، بعد الاخفاق في كأس الأمم الإفريقية، ووداع المنتخب المصري البطولة من الدور الـ 16.

وكان حسام حسن اجتمع صباح اليوم الثلاثاء، مع أشرف صبحي، وزير الرياضة المصري، للحديث حول توليه منصب المدير الفني للفراعنة، بعدها انصرف حسام حسن إلى مقر اتحاد الكرة للاجتماع مع المسؤولين.

وكشفت مصادر في اتحاد الكرة في تصريحات خاصة أن أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2008 مرشح للتواجد في منصب المدرب العام، بالجهاز المعاون لحسام حسن

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