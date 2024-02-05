تفاصيل موافقة رينارد على تدريب منتخب مصر

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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وافق الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني السابق لمنتخب السعودية، على تدريب منتخب مصر، ومدرب منتخب فرنسا للسيدات حاليًا، على تدريب منتخب مصر الأول، خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا الذي تمت إقالته خلال الساعات الماضية، بعد الإخفاق الأخير للفراعنة والخروج من دور الـ 16 لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وأبدى رينارد حماسه لخوض التجربة مع منتخب مصر، وطلب أن تكون بداية مهام عمله بشكل رسمي عقب الانتهاء من أولمبياد باريس، أغسطس المقبل، بسبب رفض الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لفكرة رحيله خلال الوقت الجاري، بحسب موقع "كورة بلس".

وأبلغ مسؤولو الاتحاد المصري، المدرب الفرنسي بالتفكير في شروطه وطالبه والرد عليه خلال يومين.

ويقوم اتحاد الكرة في مصر حاليًا بدراسة ملف المدير الفني الجديد، علمًا بأنه هناك أكثر من اسم مرشح على طاولة المسؤولين.

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