حتى بعد عودة الشناوي.. أزمة جديدة في حراسة مرمى الأهلي

المصدر: البيان

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أزمة جديدة تهدد مركز حراسة مرمى النادي الأهلي المصري، سيكون سببها تواجد الثنائي مصطفى مخلوف وحمزة علاء على رأس قائمة المنتخب الأولمبي المصري، الذي يستعد لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024، أغسطس المقبل.

وسيواجه مركز حراسة المرمى بالأهلي خلال هذا التوقيت، أزمة نقص عددي، حتى بعد عودة محمد الشناوي من إصابته، إذ وقتها ستكون انتهت فترة إعارة محمود الزنفلي حارس الأهلي الجديد، المنضم إلى صفوف القلعة الحمراء حتى نهاية الموسم، قادمًا من الداخلية.

وسيكون حينها مركز حراسة المرمى يضم فقط الثنائي الشناوي ومصطفى شوبير، ما يترتب عليه احتمالية اضطرار مسؤولي الأهلي لتفعيل بند شراء الزنفلي من ناديه الداخلية لينضم إلى صفوف الأحمر بشكل نهائي.

وكان الأهلي تعاقد مع محمود الزنفلي، تعويضًا لغياب محمد الشناوي المصاب بخلع في الكتف، أثناء مشاركته مع منتخب بلاده مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

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