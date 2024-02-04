اكتمال المربع الذهبي لكأس أمير الكويت والتضامن يُقصي حامل اللقب  

المصدر: الكويت - أحمد عبداللطيف

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أكمل ناديا التضامن والسالمية المربع الذهبي لكأس أمير الكويت الذي سيقام الخميس المقبل ليلحقا بقطبي الكرة الكويتية القادسية والعربي، ونجح التضامن أحد أندية القسم الثاني في إقصاء الكويت حامل اللقب من التأهل للدور قبل النهائي بعد الفوز بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ليحقق التضامن مفاجأة من العيار الثقيل بالإطاحة بحامل اللقب ومتصدر الدوري حتى الآن.

أقوى المواجهات

وشهد استاد علي صباح السالم بنادي النصر مباراة دراماتيكية في أقوى مواجهات دور الثمانية بين السالمية وكاظمة، إذ انتهت نتيجة اللقاء بالوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 4 /4، وشهدت تألق الثنائي العائد من الدوري الإماراتي خلال فترة الانتقالات الشتوية شبيب الخالدي لاعب كاظمة ومهاجم حتا السابق والليبي السنوسي الهادي لاعب نادي الإمارات الذي انضم للسالمية بناءً على رغبة المدرب الكرواتي انتى ميشا.

من جانبه، أكد جمال القبندي مدرب التضامن، أن الثقة كانت موجودة في اللاعبين وقدرتهم على تحقيق نتيجة إيجابية، وقال: التركيز في الأشواط الأربعة وركلات الترجيح كان السبب في تجاوز حامل اللقب، وتوقعت الفوز على الكويت شرط التزام اللاعبين بتعليمات الجهاز الفني وتلافي الأخطاء، ونتطلع إلى الصعود لمنصات التتويج بالموسم الحالي والتأهل لدوري زين الممتاز، خصوصاً أن صفقات الميركاتو الشتوي كانت إيجابية بصورة كبيرة، وساهمت في تقديم الإضافة المطلوبة.

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