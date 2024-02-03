إنجاز تاريخي .. الأردن في المربع الذهبي لكأس آسيا

المصدر: الدوحة - وكالات

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حقق منتخب الأردن لكرة القدم إنجازاً تاريخياً، أمس، بوصوله للمرة الأولى إلى المربع الذهبي لكأس آسيا، المقامة حالياً في الدوحة، بتغلبه على طاجيكستان 1 - 0 في دور الثمانية.

وجاء الهدف من «نيران صديقة» عن طريق مدافع طاجيكستان فهدات هانونوف بخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 66 بعد أن اصطدمت الكرة الرأسية لمدافع الأردن عبدالله نصيب به وتحولت إلى الشباك.

وكانت أفضل نتيجة لـ«النشامى» بلوغه دور الـ 16 للبطولة في نسختي الصين عام 2004 وقطر عام 2011. وقال مدرب الأردن حسين عموتة بعد المباراة «بدأنا المباراة بنية واضحة للفوز. كنا الفريق الأفضل من خلال السيطرة والفرص التي صنعناها».

وتابع: «بلغنا الدور نصف النهائي خلافاً للتوقعات التي سبقت البطولة ويتعيّن علينا أن نُسخّر جميع الإمكانات للذهاب إلى أبعد مرحلة ممكنة».

وتقام اليوم مباراتان في دور الثمانية للبطولة، وتأمل قطر في مواصلة حملة الدفاع عن اللقب عندما تصطدم بمنتخب أوزبكستان يسبقها مواجهة من العيار الثقيل بين اليابان وإيران.

ويأمل «العنابي» تحقيق فوزه الثاني عشر توالياً في النهائيات القارية، بعدما حقق العلامة الكاملة حتى الآن في مبارياته الأربع في النسخة الحالية، ووصل منتخب قطر لدور الثمانية بالفوز على فلسطين 2 - 1، فيما تغلب أوزبكستان على تايلاند بالنتيجة نفسها. ويلتقي إيران واليابان، في مباراة قوية وتفوق منتخب «الساموراي» على منافسه 3 - 0 في نصف نهائي النسخة الأخيرة من كأس آسيا.

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