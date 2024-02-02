مطلب سياسي بتحصيل 155 مليون جنيه سنويًا من محمد صلاح لصالح مصر

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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طالب السياسي المصري رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي سابقًا عبد السند يمامة، بتفعيل مشروع قانون، من شأنه إلزام النجم المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول بتحويل 20٪ من راتبه مع الريدز، لصالح بلاده مصر.

وأعد الحزب حلقة نقاشية حول الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر في الوقت الحالي فيما يتعلق بالعملة الأجنبية على رأسها الدولار الأمريكي.

وانتهت بفكرة إعداد مشروع قانون يعرض على البرلمان المصري، من شأنه إلزام المصريين العاملين بالخارج بتحويل 20٪ من رواتبهم إلى مصر بالدولار، تصرف إلى ذاويهم بالجنيه المصري.

وطالب يمامة في تصريحات نقلتها صحيفة "المصري اليوم"، بألا يتم استثناء أي مصري يعمل بالخارج، من تطبيق هذا القانون، قائلاً: "يطبق على الكل من أصغر عامل، حتى النجم محمد صلاح".

ويقدر راتب محمد صلاح مع ليفربول بحوالي 23 مليون دولار سنويًا، يتقاضاها نظير عقده الأخير مع الريدز الذي يمتد حتى صيف 2025، ما يعني أنه حال تطبيق هذا القانون سيكون صلاح ملزمًا بدفع ما يقرب من 155 مليون جنيه سنويًا لصالح بلاده مصر، في ظل بلوغ سعر الدولار الأمريكي حاليًا حوالي 30 جنيه مصري، من المصادر الرسمية.

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