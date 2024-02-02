رضخ أمام الأمر الواقع.. كواليس استقالة جمال بالماضي من تدريب الجزائر

المصدر: البيان

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ادّعى موقع "أوراس" الجزائري بأن جمال بلماضي كان يسعى إلى التمسك بمنصبه على رأس الإدارة الفنية للمنتخب الجزائري.

وكان قد تقدّم باستقالته في أعقاب الخروج الحزين لمحاربي الصحراء، من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وأنهى جمال بلماضي بذلك، فترة 5 سنوات ونصف السنة تقريبًا كان قد قضاها مدربًا للمنتخب الجزائري، إذ تولّى المهمة في 2018.

وقال موقع "أوراس" أن بلماضي كان ينوي العودة إلى الجزائر من كوت ديفوار (البلد المستضيف لكأس أمم إفريقيا 2023) للتفاوض مع وليد صادي، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، على استمراره.

وأوضح "أوراس" بأن ابن الـ 47 عامًا كان يريد أن يستكمل مع محاربي الصحراء مشوار التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ودشن المنتخب الجزائري التصفيات مع بلماضي، حيث حصدوا العلامة الكاملة من أول جولتين، واعتلوا صدارة ترتيب المجموعة السابعة، وكتب "أوراس" بأن بلماضي رضخ للأمر الواقع في نهاية المطاف، فتقدّم باستقالته.

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