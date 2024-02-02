النصر يسحق انتر ميامي بسداسية في غياب رونالدو ومشاركة محدودة لميسي

المصدر: أ ف ب

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حقق النصر السعودي فوزا ساحقا على حساب انتر ميامي الامريكي بسداسية نظيفة في مباراة ودية حملت إسم "الرقصة الاخيرة" على ملعب "المملكة أرينا" في السعودية ضمن دورة كأس موسم الرياض 2024، لكن وسط غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ومشاركة محدودة للارجنتيني ليونيل ميسي.

وسجّل اهداف النصر كل من البرتغالي أدميلسون أوتافيو (3)، والبرازيلي أندرسون تاليسكا (10، 51 من ركلة جزاء و73) والإسباني أيمريك لابورت (12) ومحمد مران (68).

وغاب رونالدو عن النصر بداعي الاصابة في ربلة الساق، وهو السبب الذي دفع بناديه الى الغاء جولة كانت تشمل خوض مباراتين وديتين في الصين الاسبوع الماضي. وبالتالي، حرم غيابه الجماهير التي ملأت الملعب من مشاهدة مواجهة اخرى بين افضل لاعبَين في العالم طوال عقد ونيّف.

وفاز الثنائي معا بــ 13 كرة ذهبية (8 لميسي و5 لرونالدو).

وتعود آخر مواجهة بين اللاعبَين الى يناير 2023 في الرياض ايضا عندما لعب رونالدو في فريق من نجوم الدوري السعودي امام باريس سان جرمان الفرنسي الذي كان يضمّ ميسي آنذاك.

وشهدت المباراة عودة الكولومبي دافيد أوسبينا لحماية عرين النصر، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به وأيعدته عن الظهور مع الفريق النصراوي منذ الموسم الماضي، قبل أن يتعرض للإصابة ويشارك وليد عبدالله بدلاً منه في الدقيقة 32.

وهيمن الفريق السعودي منذ بداية المباراة ودكّ مرمى خصمه الامريكي بثلاثة اهداف بعد مرور 12 دقيقة فقط.

ونجح النصر، في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء، بعد تمريرة رائعة من جانب الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش وصلت إلى أوتافيو الذي سدد الكرة داخل شباك إنتر ميامي.

وضاعف تاليسكا النتيجة بعد عرضية من جانب عبدالعزيز العليوي حولها الاول بتصويبة رائعة سكنت شباك ميامي (10).

وسجّل لابورت اجمل اهداف الامسية، بعد ان سدّد كرة طويلة من ما قبل نصف الملعب مستفيدا من تقدم حارس مرمى انتر ميامي درايك كالندر (12).

وأصاف تاليسكا هدفه الشخصي الثاني من ركلة جزاء بعد دقائق من انطلاق الشوط الثاني (51)، قبل ان يحرز مران الخامس من كرة رأسية (68).

وبدا الفريق الاميركي منهكا جرّاء جولته الخارجية المكوكية، الا انّ مستوى النصر كان بالفعل من الطراز الرفيع.

وأكمل تاليسكا ثلاثيته "هاتريك" قبل 17 دقيقة من نهاية الوقت، قبل ان يدفع المدرب الارجنتيني خيراردو "تاتا" مارتينو بنجمه ميسي في الدقيقة 83،

وكان الهلال السعودي هزم انتر وديا ايضا بنتيجة 4-3 الاثنين.

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