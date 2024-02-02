8 من 10.. وداع سريع للمنتخبات العربية في «كأس آسيا»

المصدر: دبي-علي شدهان

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شهدت النسخة 18 من بطولة كأس آسيا لكرة القدم، المتواصلة في قطر حتى 10 فبراير الجاري، وداعاً سريعاً لـ 8 منتخبات عربية من أصل 10، لم يتأهل منها إلى الدور ربع النهائي للبطولة القارية سوى منتخبين فقط هما قطر المضيف وبطل النسخة 17، والأردن، في مؤشر على وجود إخفاق صريح في مدى قوة المنتخبات العربية في أهم وأكبر بطولات القارة الصفراء.

ويشارك في النسخة 18 من كأس آسيا في قطر، 10 منتخبات عربية، الإمارات والسعودية والبحرين وقطر وعُمان، والعراق والأردن وسوريا وفلسطين ولبنان، تأهل منها 8 منتخبات إلى دور الـ 16، الإمارات والسعودية والبحرين وقطر، والعراق والأردن وسوريا وفلسطين، لم ينجح منها سوى قطر والأردن في بلوغ الدور ربع النهائي من البطولة في مشهد كرس حقيقة سرعة الوداع العربي لدائرة المنافسة على لقب البطولة وللمرة الـ 7 في تاريخ المنتخبات العربية، التي سبق وأن فازت باللقب عبر منتخبات السعودية 3 مرات، ومرة واحدة لكل من منتخبات الكويت وقطر والعراق.

14 نسخة

وطوال 14 نسخة من كأس آسيا، تفاوت عدد المنتخبات العربية لكرة القدم المشاركة في البطولة القارية، إذ شهدت النسخة الخامسة في تايلاند 1972، مشاركة منتخبي الكويت والعراق فقط، لم ينجحا في التأهل إلى الدور الثاني، فيما شهدت النسخة السادسة في إيران 1976، مشاركة منتخبات الكويت والسعودية والعراق واليمن، وتأهل الكويت والعراق إلى الدور الثاني.

ارتفاع العدد

وفي النسخة السابعة في الكويت 1980، شاركت منتخبات قطر وسوريا والإمارات والكويت، تأهل منها إلى الدور الثاني، منتخب الكويت، قبل أن تشهد النسخة الثامنة في سنغافورة 1984، ارتفاع عدد المنتخبات العربية المشاركة في البطولة إلى 5، الإمارات والسعودية والكويت وقطر وسوريا، تأهل منها إلى الدور الثاني، منتخبا السعودية والكويت، فيما شاركت 6 منتخبات عربية في النسخة التاسعة في قطر 1988، الإمارات والسعودية وقطر والبحرين والكويت وسوريا، تأهل منها إلى الدور الثاني، منتخب السعودية فقط.

النسخة العاشرة

وفي النسخة العاشرة في اليابان 1992، شاركت منتخبات الإمارات وقطر والسعودية، تأهل منها إلى الدور الثاني، منتخبا الإمارات والسعودية، فيما شارك في النسخة 11 في الإمارات 1996، منتخبات الإمارات والسعودية والعراق والكويت وسوريا، تأهل منها إلى الدور الثاني، منتخبات الإمارات والسعودية والكويت والعراق، فيما شارك في النسخة 12 في لبنان 2000، منتخبات السعودية ولبنان والعراق وعمان والكويت وقطر، تأهل منها إلى الدور الثاني، منتخبات العراق والكويت والسعودية وقطر.

8 منتخبات

وشهدت النسخة 13 في الصين 2004، مشاركة 8 منتخبات عربية، الإمارات والبحرين وقطر والأردن والعراق والسعودية وعُمان والكويت، تأهل منها إلى الدور الثاني، منتخبات البحرين والأردن والعراق، فيما شارك في النسخة 14 في ماليزيا وإندونيسيا وفيتنام وتايلاند 2007، منتخبات الإمارات والعراق والسعودية وعُمان وقطر والبحرين، تأهل منها إلى الدور الثاني، العراق والسعودية، بينما شهدت النسخة 15 في قطر 2011، مشاركة منتخبات الإمارات والعراق والسعودية وقطر والكويت والأردن وسوريا والبحرين، تأهل منها إلى الدور الثاني، منتخبات قطر والأردن والعراق.

ربع النهائي

وشهدت النسخة 16 من كأس آسيا في استراليا 2015، مشاركة غير مسبوقة في عدد المنتخبات العربية، بمشاركة 9 منتخبات، الإمارات وعُمان والكويت والعراق والسعودية والبحرين وقطر والأردن وفلسطين، تأهل منها إلى الدور الثاني، منتخبا الإمارات والعراق.

فيما شارك في النسخة 17 في الإمارات 2019، ما مجموعه 10 منتخبات عربية، الإمارات والبحرين والأردن وفلسطين وسوريا واليمن وعُمان وقطر والسعودية ولبنان، تأهل منها إلى دور الـ 16، منتخبات الإمارات والعراق والأردن وقطر والسعودية وعُمان، تأهل منها إلى الدور ربع النهائي، منتخبا الإمارات وقطر.

البطولة القارية

وفي النسخة 18 الحالية في قطر 2024، تشارك 10 منتخبات عربية في كأس آسيا، الإمارات والسعودية وقطر والبحرين وعُمان والعراق والأردن ولبنان وسوريا وفلسطين، تأهل منها إلى دور الـ 16، منتخبات الإمارات والعراق وقطر والسعودية وسوريا وفلسطين والأردن والبحرين، نجح منها منتخبا قطر والأردن فقط في بلوغ الدور ربع النهائي من البطولة القارية.

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