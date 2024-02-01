كاساس باق مع منتخب العراق

المصدر: دبي-علي شدهان

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بدد الإسباني خيسوس كاساس، مدرب منتخب العراق الأول لكرة القدم، المخاوف العراقية الناتجة عن ما تردد خلال اليومين الماضيين عن تفكيره بعدم إكمال مهمته الفنية مع أسود الرافدين، بإعلان "فخره بتدريب منتخب العراق، واعتبار نفسه عراقيا". في إشارة واضحة إلى البقاء مع منتخب العراق، وقيادته في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في 2026.

وراجت خلال اليومين الماضيين، أنباء عن تفكير كاساس بإنهاء مهمته مع منتخب العراق بعد خروجه الحزين من كأس آسيا إثر خسارته أمام نظيره الأردني بثلاثة أهداف لهدفين في دور ال16 من البطولة، وما نتج عن تلك الخسارة، خصوصاً ما شهده المؤتمر الصحفي بعد تلك المباراة، وما رافقه من حالات توتر مع عدد من ممثلي الإعلام الرياضي العراقي.

وحظي كاساس، باستقبال محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، اليوم الخميس في العاصمة بغداد، بحضور عدنان درجال، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، وعدد من نجوم منتخب العراق.

وأشاد محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، بأداء المنتخب العراقي في بطولة كأس آسيا، مجددا دعم الحكومة العراقية للمنتخب.

ورحب السوداني بوفد المنتخب وطاقمه التدريبي، مثنيا على أداء المنتخب في كأس آسيا، لافتا إلى أن كرة القدم، فوز وخسارة، موجها شكره للاتحاد، والكادر التدريبي، معبرا عن اعتزازه بوجود كاساس على رأس الجهاز التدريبي للمنتخب العراقي، مثمنا جهوده مع اللاعبين الذين جعلوا العراق، يشعر بأن لديه منتخب يختلف في أدائه عن السنوات السابقة، مشددا على أن التصرف الذي حصل في المؤتمر الصحفي بعد المباراة مع المنتخب الأردني في كأس آسيا، لا يمثل الإعلام العراقي.

من جانبه، قدم عدنان درجال، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، والمدرب كاساس، ونجوم المنتخب، الشكر لرئيس وزراء العراق، على دعمه ومساندته لأسودالرافدين.

وخلال اللقاء، قال كاساس: أنا فخور بتدريب منتخب العراق، واعتبر نفسي عراقيا.

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