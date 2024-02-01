أتعرض للتهميش منذ اعتزالي و«سوشيال ميديا» حاربتني

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أكد حاتم عقل، نجم المنتخب الأردني ونادي الفيصلي السابق، المحلل الفني الحالي في قناة أبوظبي الرياضية، أنه تعرض للتهميش عقب اعتزاله كرة القدم في سنة 2017 ولم يجد مكاناً من أجل تقديم خبراته لخدمة الكرة الأردنية.

وكشف عقل في حوار مع «البيان» أن عدم استمرار تجربته مع الفيصلي مدرباً عقب نهاية مسيرته لاعباً نتيجة عدم شعوره بالراحة سواء حينما تولى مهمة تدريب فرق المراحل السنية أو في تجربته مع الفريق الأول مع المدير الفني جمال أبو عابد، مشيراً إلى أنه تعرض للمحاربة عبر «سوشيال ميديا» في تلك الفترة ما أدى إلى تركه العمل مع فئات الناشئين.

وقال: «تجربة التحليل الفني مع قناة أبوظبي الرياضي جيدة للغاية بالنسبة لي، وتجربة مختلفة وممتعة على الرغم من أنها الأولى عقب اعتزالي الكرة، ووجدت كل الدعم والمساندة من الزملاء في القناة، وأدرس الاستمرار محللاً نظراً للتجاهل الذي وجدته وشعوري بعدم الحصول على المكانة التي أستحقها بعد سنوات طويلة قدمت فيها كل ما أملك من عطاء للكرة الأردنية».

وأضاف: «منذ اعتزالي في سنة 2017 اتجهت للتدريب، وحصلت على شهادات تدريبية معتمدة، وتوليت مسؤولية المراحل السنية في نادي الفيصلي نحو عام ونصف عام، ولكن التجربة لم تكتمل بسبب عدم شعوري بالراحة بعد تعرضي لهجوم شرس في سوشيال ميديا بسبب اختيار اللاعبين الصغار، ورغبة أولياء أمور ومسؤولين في اختيار أبنائهم على الرغم من أن هناك عناصر أفضل».

وتابع: «انتقلت بعد ذلك للعمل مع الفريق الأول في الفيصلي ضمن الجهاز الفني بقيادة الكابتن جمال أبو عابد في الموسم الماضي، ونجحنا في الحصول على الدوري الذي عد من أصعب الدوريات، ومطلع الموسم الحالي بدأنا فترة الإعداد مع الفريق وحصلنا على بطولة الدرع الأردنية من دون أي هزيمة، ولكن لم يستمر الجهاز الفني نتيجة بعض المشكلات مع الإدارة».

وقال عقل : لم أغب عن خدمة المنتخب أو أبخل بنقطة عرق طوال مسيرتي لاعباً، وعلى الرغم من حصولي على شهادات تدريبية، فإنني لا أعلم سبب هذا التهميش وعدم الاعتماد على النجوم القدامى.

وأعرب عقل عن أمنياته بحصول النجوم القدامى على التقدير المناسب.

ووصف عقل النسخة الحالية من كأس آسيا بأنها الأصعب على مدار تاريخ البطولة، وأشاد بأداء المنتخب الأردني في البطولة وتأهله إلى دور الثمانية، وقال: الأردن يملك قوة ضاربة في الهجوم ، والمنتخب أشعرنا بأنه يملك الكثير.

وعن رؤيته لمنتخب الإمارات، أكد عقل أن الأبيض يملك منتخباً شاباً تحت قيادة مدرب جديد، وهناك لاعبون متميزون مثل عبدالله رمضان وأنا معجب به كثيراً، وكذلك يحيى الغساني وسلطان عادل الذي أرجو عودته سريعاً من الإصابة، وأعتقد أنه سيكون له شأن في الكرة الإماراتية مستقبلاً.

وأبدى عقل استغرابه من عدم مشاركة نجم وهداف «الأبيض» علي مبخوت في البطولة، وقال: «هناك شيء غريب وغير مفهوم لأنه لا أحد يختلف في إمكانات مبخوت كونه واحداً من أفضل المهاجمين، ولا أعرف كيف يفكر باولو بينتو، لأنه لا غنى عن مبخوت في الملعب، وكان الأولى إشراكه، وإذا لم تكن في حاجة له فلماذا تم استدعاؤه من الأساس وخاصة أنه لاعب كبير وما حدث صعب عليه».

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